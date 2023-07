Napoli-Hatayspor | le formazioni ufficiali | riecco Osimhen e Kvara | 4 infortunati

(Di sabato 29 luglio 2023) Secondo giorno di ritiro per ila Castel di Sangro e subito la prima amichevole per gli azzurri. Alle 18:30 il fischio d'inizio allo...

(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Garcia.: Kardesler; Corekci, Saglam, ...(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrhamani, Olivera; Raspadori, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia(4 - 3 - 3) : Kerdesler; ...Sono state ufficializzate le formazioni di, prima amichevole degli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro, in programma alle ore 18.30. Garcia schiera dall'inizio praticamente la squadra tipo, senza gli infortunati Lobotka e ...

Napoli-Hatayspor, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Sport Fanpage

18.00 - Un altro infortunato per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il club azzurro ha comunicato, tramite Twitter, l'infortunio di Eljif Elmas. Il macedone non prenderà parte all'amichevole ...Il calciatore macedone non prenderà parte alla gara amichevole tra Napoli e Hatayspor. Lo ha comunicato il club azzurro.