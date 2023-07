Napoli-Hatayspor coro contro la Juve | “Chi non salta è juventino”

(Di sabato 29 luglio 2023) Durante, amichevole di Castel di Sangro, i tifosi azzurri hanno intonato unlantus: “Chi nonntino”. NOTIZIE CALCIO. Non è ancora iniziato il campionato, ma la rivalità trantus è già accesa. Nel corso dell’amichevole giocata dagli azzurril’, i tifosi napoletani si sono resi protagonisti di uni bianconeri. Allo stadio Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro degli uomini di Garcia, si è infatti levato il“Chi nonntino“. Un messaggio di sfida da parte dei sostenitori partenopei nei ...

Comincia con un 4-0 all'Hatayspor la serie di amichevoli internazionali del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. A decidere l'incontro contro i turchi sono state le doppiette di Osimhen e Simeone. Napoli in campo col nuovo modulo contro l'Hatayspor. Campioni d'Italia in campo col 4-2-3-1. Amichevole: Napoli 4-0 Hatayspor. Marcatori: 23' Osimhen, 28' Osimhen, 64' Simeone, 70' Simeone. Napoli: Meret (60' Gollini), Di Lorenzo (60' Zanoli), Rrahmani (60' D'Avino), Ostigard (60' Juan Jesus), Olivera

CASTEL DI SANGRO - Napoli-Hatayspor 4-0, ecco il focus di "Napoli Magazine" dagli spalti a Castel di Sangro della doppietta di Victor Osimhen e Giovanni Simeone.