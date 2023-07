Napoli | Garcia vede Kvaratskhelia in un nuovo ruolo - Top News

, Rudisposta Kvaratskhelia trequartista Khvicha Kvaratskhelia è stato senza dubbio uno dei protagonisti del terzo scudetto dele i tifosi si sperano di vedere le stesse prodezze ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Seconda amichevole estiva per il nuovodi Rudi: questa volta l'avversario è l'Hatayspor, club turco. La prima è stata giocata contro la Spal, match finito con il risultato di 1 - 1. Ma dove vedere il match in tv e streaming ...... toglieva presto il mio..."19/06/2023 - conferenza stampa presentazione nuovo allenatoreRudi/ foto Imago/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis ONLY ITALY A Castel di ...

Napoli, obiettivo difensore: Garcia ha un preferito AreaNapoli.it

Scopri dove vedere in diretta la partita Napoli-Hatayspor, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Garcia affida a Osimhen il ruolo di terminale offensivo, out Lobotka uscito acciaccato dall’ultima amichevole con la Spal. Mario Rui è alle prese una distrazione di primo grado del retto femorale ...