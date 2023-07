Napoli | Elmas pupullo di De Laurentiis | rifiutata offerta da 18 milioni per il suo cartellino

(Di sabato 29 luglio 2023) Una grande scoperta della SSCè sicuramente Elif. Il calciatore azzurro è ormai in Campania dal 2019 quando Cristiano Giuntoli decise di mettere sul piatto 16di euro più bonus per acquistarlo dal Fenerbahce. Da quel momento 173 presenze e 17 reti per il macedone, alcune delle quali anche decisive. Non è L'articolo

La probabile formazione delnel primo tempo(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme,; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia .... Il centrocampista delEljifha parlato a Sky Sport: 'Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in ...Il centrocampista delEljifha parlato a Sky Sport: "Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in ...

Napoli, Elmas su Rudi Garcia: "Bravo allenatore, mi sta già facendo crescere molto" TUTTO mercato WEB

«Quella di stasera sarà una partita buona per la nostra preparazione. Li conosco a causa del terremoto, hanno perso anche un giocatore. Sarà bello poter giocare con ...Prosegue il secondo ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro, una città ormai completamente tinta d’azzurro visto il grande afflusso di tifosi. Ecco il video di "Napoli Magazine". Visualizza qu ...