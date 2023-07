Napoli | Elmas | «Garcia mi sta facendo crescere | sul ruolo…»

(Di sabato 29 luglio 2023) Eljif, centrocampista del, ha parlato in vista della prossima stagione con Rudi. Le dichiarazioni Eljif, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «secondo me è una brava persona, lavoriamo già da un po’ con lui ed è stato bravissimo, stiamoun ottimo ritiro. Mi sembra un bravo allenatore e lo ha fatto vedere alla Roma e in Francia. Penso che sarà un bell’esempio per tutti noi, mi stae gli faccio il mio in bocca al lupo. Ruolo? Non ne abbiamo parlato, vediamo, ancora è presto e dobbiamo giocare alcune partite. Io lascio a lui la decisione, altri mister mi hanno messo da tante parti quindi vedremo cosa deciderà».

La probabile formazione delnel primo tempo(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme,; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia .... Il centrocampista delEljifha parlato a Sky Sport: 'Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in ...Il centrocampista delEljifha parlato a Sky Sport: "Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in ...

Napoli, Elmas su Rudi Garcia: "Bravo allenatore, mi sta già facendo crescere molto" TUTTO mercato WEB

Un altro infortunato per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il club azzurro ha comunicato, tramite Twitter, l'infortunio di Eljif Elmas. Il macedone non prenderà parte all'amichevole contro ...Elmas il jolly di Garcia, come lo è stato per Spalletti: il macedone può giocare da esterno sia a centrocampo, che in attacco e può farlo sia a destra che a sinistra. La ...