Napoli | dalla Spagna rivelano | “Odriozola stuzzica De Laurentiis | acquisto a sorpresa dal Real Madrid”

Nicola Ricci, segretario generale Cgile Campania, ha lanciato l'allarme 'siamo solo all'... Giuseppe Conte, strenuo difensore del reddito,sua pagina social scrive: 'Un sms per dire a ...... in provincia di. Una lite scoppiata tra i due, nella loro casa in via Parini, al civico 10,...indagini dei militari dell'Arma a fare chiarezza sulla provenienza della pistola e sul perché...Intanto si puntellano le palazzine, l'una dopo l'altra, in una realtà che sembra un contrappasso dantesco: vivere a dieci passicosta del Golfo dima affacciare sulle massicciate delle ...

Napoli, la chiesa dalla parte dei turisti: al Duomo la messa è celebrata in inglese Corriere

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha messo nel mirino un calciatore del Real Madrid, il terzino Alvaro Odriozola. Secondo quanto rivelato ...Il Corriere dello Sport dedica spazio alla trattativa tra il Napoli e il Lens per il difensore Kevin Danso: "Danso prima scelta e Mavropanos prima alternativa. Il Napoli gioca su più tavoli cercando d ...