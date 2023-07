Napoli | Cannavaro esclusivo | ' Il tempio di Maradona sarà paradiso degli scugnizzi'

(Di sabato 29 luglio 2023) Al di là del cancello, oltre il profilo del più seducente scugnizzo del calcio, c'è vita: e mentre s'incammina tra i sentieri della memoria, in quel mondo ch'è stato il suo fisicamente e che ora ...

... riassorbirli, custodirli, uno scrigno accessibile a quellach'è la sua pelle : il Paradiso non poteva più attendere, è rimasto carcassa e macerie, e potendolo fare Fabiol'ha ...... quella guidata da un certo Diego Armando Maradona, ma anche deldello stesso. È stato lo stesso ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ad annunciarlo con un post su ...Fabioha annunciato di aver rilevato la storica struttura sportiva di Soccavo , il centro dove ...trovato l'accordo con le società che avevano in gestione il centro Paradiso dopo che il...

Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso, lo storico campo di allenamenti del Napoli di Maradona ilmattino.it

Abbandonato dopo la scomparsa del club azzurro, va completamente ristrutturato: "Non ho trovato neanche le macerie... Voglio regalarlo ai giovani" ...L’ex pallone d’oro e campione del mondo nel 2006 ha acquistato il centro sportivo dove si è allenato Maradona negli anni dei 2 scudetti: «Sarà la scuola calcio dei nuovi talenti. C’è troppo padel in g ...