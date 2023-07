Napoli | Agostinelli | “Si avvicina l’esordio in campionato | è un momento importante per gli azzurri”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 29 luglio 2023) Mancano ormai poche settimane all’inizio della Serie A 2023-24, la quale aprirà ufficialmente i propri battenti il prossimo 19 agosto, con l’attesissima sfida in quel del Benito Stirpe, tra Frosinone e. Un match sicuramente molto interessante, che vedrà per la prima volta scendere in campo Khvicha Kvaratskhelia e compagni con il Tricolore cucito sul petto. Quest’ultimo riconquistato dopo un’attesa durata ben 33 anni, e cioè dai tempo dell’immenso Diego Armando Maradona. Un’impresa sicuramente non facile, per il neo-tecnico azzurro Rudi Garcia, chiamato a raccogliere la difficile eredità lasciata da Luciano Spalletti. Sono giorni infatti di duro lavoro, quelli trascorsi fino ad ora in quel di Castel di Sangro, località appositamente scelta dalla compagine partenopea per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Purtroppo tra le fila azzurre, dopo ...