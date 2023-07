Mucca cade e si ferisce nel Salernitano | in salvo con elicottero

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè caduta questa mattina in un’area di pascolo in alta montagna nella zona Valle Torno di San Rufo, nel, ed è stata messa indai vigili del fuoco. Il bovino, dal mantello bianco, nella caduta è rimasto ferito e non è riuscito a rientrare da solo a valle. Per recuperare lai pompieri del distaccamento di Sala Consilina hanno dovuto far intervenire l’del comando provinciale di Salerno. L’animale, dopo essere stato sedato, è stato trasportato in una zona sicura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TUBRE. Unaè precipitata in una zona impervia in quota, nel Comune di Tubre, rimanendo bloccata . Per recuperarla, si è reso infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco, prontamente accorsi sul ......in felpa arancione si avvicina a unae un vitello per scattare una foto (o girare un video). Resta ferma per qualche secondo, poi l'incidente inaspettato: viene incornata alle spalle ea ...Dopo la chiamata ai soccorsi, una squadra di tecnici del Soccorso alpino di Vipiteno si è portata in zona con il necessario per provvedere al recupero di unacaduta in un dirupo. Un intervento "...

La mucca cade e resta bloccata in un punto impervio, recuperata dai ... il Dolomiti

Disavventura a lieto fine questa mattina a San Rufo per una mucca salvata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Il povero animale durante il pascolo in alta montagna in località Va ...TUBRE. Una mucca è precipitata in una zona impervia in quota, nel Comune di Tubre, rimanendo bloccata. Per recuperarla, si è reso infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco, prontamente acco ...