Morti sul lavoro | Irpinia in zona ‘arancione | ‘ prima parte dell’anno drammatica

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutisulin italia, un primo semestre 2023 segnato dalla tragedia di 450 vittime. Stiamo parlando di 75 decessi al mese, circa 17 alla settimana. Sono 346 gli infortuni mortali registrati in occasione di(+1,2% rispetto allo stesso periodo del 2022) e 104 quelli in itinere. La Provincia di Avellino si classifica al 30esimo posto nella graduatoria in base all’indice di incidenza con tre(29 per tutta la Campania) suldall’inizioe una incidenza sugli occupati del 21%. E la situazione è sempre piùper l’osservatorio Vega Engineering per l’elevata incidenza di mortalità dei giovanissimi con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, quasi il 100% in più rispetto ai colleghi nella fascia tra i 25 e i ...