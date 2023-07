Morti sul lavoro in Italia | primo semestre 2023 segnato dalla tragedia di 450 vittime

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 luglio 2023) MESTRE – “Giunti a metà anno il bilancio è ancora drammatico. Nel corso dei 14 anni in cui monitoriamo quotidianamente l’emergenza, constatiamo mese dopo mese come la situazione sia grave, anzi gravissima. E a testimoniarlo, purtroppo, è il numero dei decessi in occasione di, che rimane stabile negli anni. Ciò significa che il livello di sicurezza raggiunto negli ambienti dinon è sufficiente a tutelare la vita dei lavoratori”. Questa la prima riflessione sulla più recente indagine condotta dall’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega Engineering di Mestre, da parte del suo Presidente, l’Ingegnere Mauro Rossato. “Numeri inquietanti che narrano le tragedie personali di chi ha perso un familiare mentre svolgeva la propria attività lavorativa. E, dopo sei mesi, ciò che ancora desta preoccupazione è l’incidenza di ...