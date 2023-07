con la società per non aver accettato la richiesta di inserire la clausola di 10 milioni di euro che lo avrebbe liberato con più facilità. Il mister argentino lo vorrebbe ancora ...con la società per non aver accettato la richiesta di inserire la clausola di 10 milioni di euro che lo avrebbe liberato con più facilità. Il mister argentino lo vorrebbe ancora ...Questa volta però c'è un'aggravante: gli umori del belga non hanno semplicementei ... I primi profili sul taccuino degli uomini mercato rispondono ai nomi di Balogun e, cui seguono ...

Morata infastidito all'Atletico Madrid. Simeone lo vuole tenere Inter-News.it

Simeone blinda morata, il tecnico dell'Atletico a colloquio con l'attaccante che vuole tornare in Serie A "per noi è importante" ...Lungo confronto tra l'attaccante spagnolo desiderato da Mourinho e il tecnico dell'Atletico Madrid: tutti i dettagli ...