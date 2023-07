Mondiali scherma | l' oro del fioretto femminile e l' impresa storica della spada maschile

(Di sabato 29 luglio 2023) Un'altra giornata di festa per l'Italia aidiin svolgimento a Milano. Il dream team del(Alice ...

Un'altra giornata di festa per l'Italia aidiin svolgimento a Milano. Il dream team del fioretto femminile (Alice ...E la nona medaglia azzurra aidi Milano.← Il folignate Santarelli conquista l'oro nella spada a squadre aidiPotrebbe anche interessarti Spoleto, muore cacciatore 40 enne ferito durante una battuta: colpo di arma da ...

Mondiali, Italia d'oro: fioretto femminile e spada uomini affondano la Francia Corriere della Sera

MILANO (ITALPRESS) - "Sono di quelle giornate da raccontare ai nipoti". Così il presidente della Federscherma Paolo Azzi ha commentato i due ori conquista ...Ancora soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di scherma a Milano, oggi sono arrivati due ori per le squadre di spada maschile e fioretto femminile, in f1 domani si corre a Spa, oggi Verstappen ha vin ...