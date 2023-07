Mondiali scherma 2023 | fiorettiste azzurre in semifinale

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo superano nei quarti la Germania con il punteggio di 45-23 nella prova di fioretto a squadre aidiin corso a Milano. Ora ledovranno affrontare il Giappone, che ha battuto il Canada per 45-34 per giocarsi l’accesso in finale. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il corpo gli ha detto basta così dopo la finale degli 800: lui è già in Italia, ieri a Milano ha festeggiato e consolato Rossella Fiamingo, spada d'argento aididopo aver assaporato ...E' il giorno del fioretto femminile e della spada maschile a squadre aidi Milano. E gli azzurri sono già in zona medaglie: l'Italia del fioretto in semifinale contro il Giappone, quella della spada contro il Venezuela. Parte bene la giornata delle donne del ...MILANO. Olga Kharlan trascina l'Ucraina ai quarti di finale aidi. Dopo essere stata riammessa ieri nella manifestazione iridata (era stata squalificata giovedì per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova termine del match vinto) e aver ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: caccia all'oro per il fioretto femminile. In pedana anche spadisti e sciabolatrici OA Sport

Olga Kharlan, la schermitrice ucraina che non ha dato la mano all'avversaria russa, ha voluto chiarire le motivazioni dietro al suo gesto.L'Italia del fioretto femminile batte 45-23 la Germania e accede alle semifinali dei Mondiali di scherma in corso a Milano. La squadra azzurra, composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca ...