Mondiali scherma 2023 | fiorettiste azzurre in semifinale

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo superano nei quarti la Germania con il punteggio di 45-23 nella prova di fioretto a squadre aidiin corso a Milano. Ora ledovranno affrontare il Giappone, che ha battuto il Canada per 45-34 per giocarsi l’accesso in finale. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.