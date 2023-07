Mondiali | pallanuoto | il Settebello è quinto Adesso cuore a Doha per il pass olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 luglio 2023) Fukuoka – Unposto per ripartire, aidia Fukuoka. Gli Azzurri battono i transalpini, così come nel girone preliminare, e rilanciano le ambizioni in vista dell’europeo di gennaio a Netanya, in Israele, e il nuovo campionato mondiale a febbraio a, dove si giocheranno gli ultimi treolimpici. Rammarico ma tanta consapevolezza per una squadra che non ha perso nessun match sul campo, e che solo i rigori lo hanno estromesso dalle prime posizioni di vertice che aveva acquisito nelle ultime due prove iridate. Nell’ultimo incontro cinquina di Di Fulvio e quaterna di Cannella (mvp). Il match sembra il replay di quello della scorsa settima quando dopo metà gara in equilibrio (4-4), les blues mollano sotto i colpi degli azzurri nella seconda parte. La Spagna campione uscente ...