Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Italia unica nazione a medaglia in ogni disciplina

(Di sabato 29 luglio 2023) Un Mondiale storico per l’. Con le ultime due giornate di gara ancora da concludere, la spedizione azzurra è l’delle 194 al via nella competizione iridata a salire sul podio almeno una volta in tutte le discipline presenti. Gli azzurri sono andati infatti anella pallacon il bronzo del Setterosa, nei tuffi (bronzi per Bertocchi-Pellacani nel sincro trampolino e Pellacani-Santoro nel sincro misto trampolino) e nelartistico grazie agli argenti nel duo tecnico Cerruti-Ruggiero e team tecnico a squadre). Nel, poi, è arrivato l’oro nel fondo con la staffetta 4×1,5km formata da Pozzobon, Taddeucci, Acerenza e Paltrinieri, l’argento di Paltrinieri e il bronzo Acerenza nella 5 km), infine le medaglie ...

Settima giornata deidiin vasca a Fukuoka. Attesa per Simona Quadarella che, dopo l'argento nei 1500 stile, cerca il bis negli 800 (ore 14.30). Cerca una medaglia anche Leonardo Deplano nei 50 stile (13.09)...Il corpo gli ha detto basta così dopo la finale degli 800: lui è già in Italia, ieri a Milano ha festeggiato e consolato Rossella Fiamingo, spada d'argento aidi scherma dopo aver assaporato ...La dimostrazione sono gli ultimi, se devo rinunciare a qualcosa lo faccio. Potrei pensare di togliere la ...

Calendario Mondiali nuoto 2023 - Orari 29 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara Eurosport IT

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: settimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 sono in diretta su Sky Sport Summer (canale 201 del telecomando Sky) e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Penultima giornata di gara ...