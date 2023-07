Mondiali di scherma | spadisti in finale! Fiorettisti promossi ai quarti

(Di sabato 29 luglio 2023) E' il giorno del fioretto femminile e della spada maschile a squadre aidi Milano. E tutte e due i team azzurri saranno in pedana per l'oro, tutti e due contro la Francia. Le donne alle 17, ...

E' il giorno del fioretto femminile e della spada maschile a squadre aidi Milano. E tutte e due i team azzurri saranno in pedana per l'oro, tutti e due contro la Francia. Le donne alle 17, gli uomini alle 18. Risultati che valgono ancora di più: i punti sono ...Il corpo gli ha detto basta così dopo la finale degli 800: lui è già in Italia, ieri a Milano ha festeggiato e consolato Rossella Fiamingo, spada d'argento aididopo aver assaporato ...Dopo il tris nella gara individuale, l'Italia del fioretto femminile è in corsa per l'oro anche nella prova a squadre. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo saliranno in ...

C'era grandissima attesa per questa penultima giornata dei Mondiali di scherma e l'Italia non ha deluso le aspettative, regalandosi la semifinale non solo nel fioretto femminile, ma anche nella spada ...L'Italia del fioretto femminile batte 43-30 il Giappone e accede alla finale dei Mondiali di scherma in corso a Milano, regalando agli azzurri la nona medaglia di questa rassegna iridata. (ANSA) ...