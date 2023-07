Mondiali di scherma | ora spadisti in finale per l' oro! Fiorettisti promossi ai quarti

(Di sabato 29 luglio 2023) E' il giorno del fioretto femminile e della spada maschile a squadre aidi Milano. E tutte e due i team azzurri saranno in pedana per l'oro, tutti e due contro la Francia. Le donne alle 17, ...

Altra medaglia d'oro per la squadra azzurra aidia Milano con la vittoria del fioretto femminile a squadre. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale il ...L'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre aidi, battendo la Francia per 45 - 39. La squadra composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo conquista la nona medaglia dell'Italia in questa ...Nuovo giorno e nuova medaglia per laitaliana, questa volta d'oro, battuta la Francia per 45 - 39. Nello sport ci sono due Dream Team. Il primo è quello dell'imbattibile nazionale di basket americana, che ha fatto la storia ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: caccia all'oro per il fioretto femminile. In pedana anche spadisti e sciabolatrici OA Sport

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...L’Italia del fioretto femminile ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Milano nella gara a squadre, le donne italiane battono le francesi ...