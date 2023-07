Mondiali di Scherma | l’Italia fa doppio oro a squadre | fioretto e spada da leggenda

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 luglio 2023) Milano – Due medaglie d’oro oggi peraidi2023. Dopo le Azzurre delanche gli Azzurri dellatrionfano, dominando contro la Francia in finale. Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara hanno la meglio su Gaetan Billa, Romain Cannone, Alexandre Bardenet e Yannick Borel per 45 stoccate a 31. Poco prima il Dream Team femminile delaveva domato la squadra francese in una gara sempre ad altissima tensione. Scelta decisiva del ct Cerioni di schierare Francesca Palumbo al posto di Arianna Errigo, non in perfette condizioni fisiche, nell’ultimo e decisivo assalto congià in vantaggio di sei stoccate alla fine del penultimo grazie ad Arianna Volpi. Francesi tenute ...