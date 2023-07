Mondiali di scherma | l' Italia è oro nel fioretto femminile a squadre

(Di sabato 29 luglio 2023) Il quartetto composto da Volpi-Errigo-Favaretto-Palumbo supera la Francia in finale con il punteggio di 45-39 e mantiene il titolo mondiale

Le azzurre del fioretto e gli azzurri della spada conquistano nona e decima medaglia della rassegna iridataItalia d'oro nel fioretto femminile a squadra aidi. Il quartetto azzurro composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale il quartetto della Francia 45 - 39 . E' la nona medaglia ...La squadra del ct Dario Chiadò ha riconquistato un titolo iridato, quello della spada a squadre, che mancava da 30 anni (del 1993 a Essen), un'eternità per una potenza dellaqual è l'...

