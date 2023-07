Mondiali di Scherma | doppia medaglia d' oro per l' Italia

Doppia medaglia d'oro per l'Italia aidi. All'arena MiCo, gli azzurri vincono le due finali contro la Francia, battuta prima 45 - 39 dal fioretto femminile , composto da Volpi, Errigo, Favaretto, Palumbo, e poi dagli ...L'Italia sale a quota 10 nel medagliere aididi Milano e lo fa con due splendide medaglie d'oro nel fioretto femminile a squadre e nella spada maschile a squadre. Niente da fare per le due formazioni francesi, battute in ...Il sabato d'oro dellaitaliana è continuato con il trionfo degli spadisti, per un titolo iridato che nella ...e Francesca Palumbo hanno conquistato il secondo oro consecutivo aidopo il ...

Spada nella storia! Oro mondiale dopo 30 anni, la super Francia affondata 45-31 La Gazzetta dello Sport

Altro grande risultato per la schermitrice brianzola Arianna Errigo. L'atleta di Muggiò, dopo l'argento nel Fioretto individuale, ...Lo sport, oggi, dopo il caso della mancata stretta di mano fra l’atleta Ucraina Olga Kharlan e quella russa Anna Smirnova ai mondiali di scherma a Milano si è improvvisamente trovato giudice ...