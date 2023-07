Mondiali di Nuoto | Pilato è show nella rana | fa la quinta prestazione di sempre

(Di sabato 29 luglio 2023) Fukuoka – Un’attesa infinita, ma ben ripagata per le giovani e fortissime raniste azzurre aidi. Benedettae la debuttante Anita Bottazzo si qualificano per la semifinale dei 50 con il primo e il secondo crono. La 18enne di Taranto, vice campionessa iridata e primatista mondiale (29?30), chiude con lapersonale diin 29?60. La 20enne trevigiana di Oderzo vola con il primato personale in 30?02 che toglie ventuno centesimi al 30?23 siglato all’ultimo Settecolli, proiettandola al terzo posto tra le performer italiane e la sensazione che in semifinale possa scendere sotto il muro dei trenta per la prima volta in carriera. Alle spalle delle italiane c’è la statunitense Lilly King in 30?05. “Ho aspettato tanto e non vedevo l’ora di gareggiare ...

... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara domenica 30 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 5.30" Batterie: 400m misti femminili: SARA ...Si qualfica per l'epilogo iridato la 4x100 stile libero mista settima aidi Budapest 2022 e quarta agli europei di Roma. Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini ...Eventi Made in Italy Lo scorso anno ci sono stati gli Europei di, che Roma ha ospitato 39 ...in questa estate 2023 la parte del leone la fa Milano dove fino al 30 luglio sono in corso i...

Nuoto, risultati batterie Mondiali: Benedetta Pilato avvicina il record del mondo! Super Bottazz, Ceccon non forza OA Sport

Torna l'onda azzurra ai 20esimi Mondiali di Fukuoka. La staffetta 4x100 stile libero mixed passa in finale. Benedetta Pilato e Anita Bottazzo accedono in semifinale nei… Leggi ...Sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. Niente podio, come pronosticato alla vigilia, per l'italia nella staffetta 4x200 stile libero: quinto piazzamento per De ...