Mondiali di calcio femminili | Svezia devastante | l' Italia crolla 5 a 0

(Di sabato 29 luglio 2023) su Tg. La7.it - Dopo il successo per uno a zero contro l'Argentina , l'delfemminile sprofonda contro la: a Wellington la squadra di Milena Bertolini sono ...

Dopo la pesante sconfitta contro la Svezia 0 - 5 le Azzurre di Milena Bertolini torneranno in campo mercoledì 2 agosto alle 9 (ora italiana) per l'ultima partita del girone G deidi...La7.it - Dopo il successo per uno a zero contro l'Argentina , l'Italia delfemminile sprofonda contro la Svezia: a Wellington la squadra di Milena Bertolini sono state battute 5 a 0 dalle ...WELLINGTON (Nuova Zelanda) - Dopo la vittoria al debutto contro l'Argentina arrivata grazie al gol di Girelli nel finale ad Auckland, le azzurre del ct Bertolini vengono ridimensionate nel secondo ...

Calcio: Mondiali donne. Bertolini 'Ripartiamo dai primi 30 minuti' Tiscali

Correrà per il seggio lasciato vacante da Berlusconi. Rispedirlo in parlamento significa porre fisicamente un anello di congiunzione tra Arcore e Forza ..."Partita molto strana, abbiamo iniziato molto bene e nei primi 30 minuti abbiamo avuto diverse occasioni. Poi un calcio d'angolo ci ha dato una ...