Mondiali di Calcio Femminile | pesante sconfitta per l’Italia | la Svezia vince per 5-0

(Di sabato 29 luglio 2023)quella delcontro lanel secondo turno dei2023 di Australia e Nuova Zelanda: lacala la cinquina sulle Azzurre (tre gol sud’angolo) e le stacca in testa alla classifica nel Girone G. Ora per superare il turno alle Azzurre servirà una grande prestazione nell’ultima giornata contro il Sudafrica (mercoledí 2 agosto alle ore 9 italiane). Il racconto della gara Nella sfida del Regional Stadium di Wellington spazio alle giovanissime Beccari, Cantore e Dragoni dal primo minuto, con Giacinti e Girelli entrambe in panchina. L’XI mandato in campo oggi da Milena Bertolini (25 anni e 129 giorni) è infatti quello con l’età media più bassa mai schierato dalin un match del Mondiale ...

I prossimidinel 2026 si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Euro 2020 è stata un'edizione itinerante in tutto il vecchio continente, prima ancora Euro 2008 si è svolta in ...WELLINGTON (Nuova Zelanda) - L'Italia perde pesantemente contro la Svezia e mette a rischio la qualificazione alla seconda fase deifemminili. Le Azzurre di Milena Bertolini sono state battute per 5 - 0 dalla Svezia , e ora l'Italia dovrà giocarsi le proprie possibilità nell'ultima partita de girone contro il Sudafrica. ...Roma, 29 lug. Pesante sconfitta della Nazionale italiana difemminile nel secondo match della coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Dopo la vittoria ... una delle potenzedella disciplina e ...

Calcio: Mondiali donne. Bertolini 'Ripartiamo dai primi 30 minuti' Tiscali

"Vietato fare calcoli, dobbiamo pensare solo alla partita". Parole - senza musica - di Milena Bertolini, nella conferenza stampa tradizionale della vigilia della gara contro la Svezia, in programma sa ...Pesante scoppola per l'Italia ai Mondiali di calcio di scena tra Australia e Nuova Zelanda. Una pessima chiusura di secondo tempo penalizza le azzurre di Milena Bertolini, che in cinque minuti si ritr ...