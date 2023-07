Mondiale femminile | favola Giamaica sulle note reggae di Bob Marley

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 29 luglio 2023) Dal fallimento ai Mondiali, ladelladi calciodi Bob(e figlia). Alla Coppa del Mondo 2023 in corso in Australia e Nuova Zelanda, la nazionale dell’isola caraibica, le “Girlz”, centra la prima storica vittoria. Il gol di Swabi, ex calciatrice della Roma, decide l’incontroLa compagine caraibica, allenata da Lorne Donaldson, batte Panama 1-0 grazie al gol messo a segno dall’ex Roma Allyson Swabi al 56?. La nazionale, che all’esordio del torneo aveva fermato la Francia sullo zero a zero, si porta ai piani alti della classifica del Girone F (4 punti). Adesso, quindi, sarà decisiva la gara del 2 agosto contro il Brasile. L’impresa che attende le ragazze di Donaldson non è delle più semplici ma le ...