Mondiale calcio femminile 2023 | Italia-Svezia 0-5

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – Manita dellacontro l’ai mondiali femminili in corso in Nuova Zelanda. Il risultato finale è 5-0. Le scandinave iniziano la goleada con Ilestedt al 39?, poi Rolfo al 44?, Blackstenius alla fine del primo tempo, nel secondo reti di Ilested al 50? e sigla finale nell’ultimo dei sei minuti di recupero Blomqvist. seriea24.it: Notizie dalno - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...contro l'Argentina Al via oggi la seconda giornata della nona edizione dei Mondiali di...che ieri si è imposta sulla Norvegia nel match inaugurale del torneo Quello del 2023 è anche il...Non un'annata esaltante per il Real, che ha portato a casa 'solo' Supercoppa Europea,per ... invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport(canale 202). ...L'Italia si arrende alla Svezia e alla fisicità delle avversarie a segno sempre supiazzato. Le ragazze di Bertolini, dopo la vittoria di misura contro l'Argentina, non ...gruppo G del...

Italia Svezia femminile 0-5, gol e risultato ai Mondiali 2023 Sky Sport

A Wellington le azzurre di Bertolini incassano un netto 5-0: tutte le ironie e gli sfottò del web ...Pesantissima sconfitta per l'Italia nella seconda giornata del gruppo G ai Mondiali di calcio femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. Al Regional Stadium di Wellington (Nuova ...