Molesta due bambine al mare | finisce malissimo | chi lo lincia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023)due ragazzine di 10 e 11 anni sulla spiaggia di Misano Adriatico, nel Riminese: per questo un 47enne, che non avrebbe precedenti specifici a suo carico, sarebbe stato arrestato mercoledì pomeriggio. I due episodi sarebbero avvenuti a poca distanza di tempo l'uno dall'altro. A quanto pare, i genitori delle dueavrebbero prima affrontato l'uomo e poi avrebbero chiamato i carabinieri. Stando a quanto riporta Leggo, sarebbe partito un vero e proprio “ggio” da parte di alcuni genitori. Il primo allarme sarebbe arrivato dalla 11enne che, corsa dalla madre insieme ad alcune amiche, avrebbe raccontato in lacrime come l'uomo, con una bimba piccola in braccio, le abbia prima fatto un complimento e poi l'abbiata. E poco prima, simili molestie sarebbero capitate anche alla ragazzina di 10 ...