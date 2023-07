Missile sulla città russa di Taganrog | il filmato dell’impatto e le macerie Ministero della difesa di Mosca | “È stato un attacco ucraino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Il video dell’sudoccidentale dimostra unche si abbatte su una zona residenziale nella giornata di venerdì 28 luglio. Stando agli esperti si tratterebbe di unS-200contraerea ucraina che èutilizzato per unterra-terra. Il video sembra confermare le affermazioni fatte delrusso, secondo cui si trattava di une non di unS-300 AD “fuori controllo” come riportato da fonti ucraine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.