Missile di Mosca colpisce un condominio a Dnipro | 9 feriti - Wfp Onu | nessuna offerta di grano gratuito da Mosca

29 lug 01:44su palazzo a Dnipro, Zelensky: faremo di tutto per punireA Dnipro 'sono stati colpiti un grattacielo e l'edificio del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Di nuovo il terrore dei missili ...... la controffensiva entra nella fase decisiva Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina - Russia Punti chiave 16:49, Kiev ha attaccato Rostov con...28 lug 17:22: "Un altroè stato intercettato a Rostov" Un altroè stato abbattuto sopra la regione meridionale russa di Rostov. Lo ha dichiarato il governatore della regione ...

Missili su Rostov. Mosca: "Kiev ha attaccato il territorio russo". E Zelensky sposta il Natale L'HuffPost

Secondo Mosca, l'Ucraina ha lanciato razzi sulla regione meridionale di Rostov al confine con Donetsk. Putin condanna l'attacco e si dice aperto a trattare, offrendo aiuti militari agli Stati africani ...a6.22 Mosca:pronti a diologo, ma Kiev dice no La Russia è pronta al dialogo per un accordo politico, ma l'Ucraina rifiuta ogni opportunità, pur essendo in una posizione non facile. Lo dice il porta- ...