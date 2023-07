Millegradini | sport | cultura | benessere Martedì 1 agosto via alle iscrizioni online

(Di sabato 29 luglio 2023) L’EVENTO. Parte il conto alla rovescia per la 13ª edizione. Sabato 16 settembre l’apertura degli oltre 50 luoghi d’arte del circuito 2023, domenica 17 corsa o cammino lungo tre percorsi fra Città Alta e bassa.

È ora di rimettersi in marcia! Il 16 e il 17 settembre si svolgerà la tredicesima edizione della camminata culturale per le vie, le scalette e le bellezze di Bergamo ...