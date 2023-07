Milla Sofia fa impazzire tutti? La foto che nasconde un terrificante segreto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023)sta spopolando sui social. Lei è una bellissima ragazza norvegese di 19 anni, bionda, occhi azzurri e corpo scolpito. Ovviamente nelleche condivide sul suo profilo Instagram si mostra quasi sempre in bikini o in abiti molto scollati. Sempre perfetta. Con sfondi da cartolina. Ma attenzione, perché questa influencer in realtàun. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...