Milano, uccide l'ex fidanzata a coltellate e si costituisce: la ragazza aveva 20 anni ilmessaggero.it

Femminicidio a Milano. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la ex fidanzata e si è poi consegnato ai carabinieri. Il presunto killer è un italiano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo ...È successo questa notte a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Il ragazzo, di 23 anni, in questo momento - fanno sapere i carabinieri - si trova in stato di fermo nella caserma di Cologno Monzese.