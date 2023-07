Milano | uccide la ex a coltellate e confessa | “Sono stato io”

(Di sabato 29 luglio 2023) L'omicidio della ventenne nel suo appartamento di Cologno Monzese. Fermato 23enne Ha accoltellato a morte la ex fidanzata nella notte, poi, all’alba hato. Il 23enne, fanno sapere i carabinieri, si trova ora indi fermo nella caserma di Cologno Monzese. La ex ragazza, ventenne, sarebbe stata uccisa con piùalla gola. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della vittima, dopo una serata che i due ragazzi avevano trascorso insieme, in compagnia anche di un’amica della ventenne.in corso le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ha ucciso l'ex fidanzata con diverse coltellate alla gola e si è costituito all'alba alla Polizia locale di Cologno Monzese. Un ragazzo ventitreenne italiano di origini marocchine, è ora in stato di ...Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni () per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente ...Femminicidio: durante la scorsa notte a Cologno Monzese, in provincia di, si è verificato un tragico evento in cui un giovane di 23 anni ha ucciso la sua ex fidanzata con coltellate mortali alla gola. All'alba, il ragazzo si è presentato al comando della Polizia ...

Uccide la ex e confessa, fermato 23enne a Milano Adnkronos

Ancora un femminicidio in Italia: la vittima è una 20enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato di 23 anni di origini marocchine ...A Cologno Monzese (Milano) un 23enne italiano di origini marocchine ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata, una 20enne italiana. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nell'appartamento della gio ...