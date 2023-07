Milan | occhi su Veliz | concorrenza del Torino

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilsta chiudendo l'ottavo colpo in entrata del mercato con Yunus Musah ormai prossimo a vestire rossonero. Ma non è finita...

Milan, occhi sempre sul 2003 Alejo Veliz per l'attacco Milan News

Il Milan non aspetta solo Musah, c’è il ritorno di fiamma per un acquisto dall’Inghilterra: il calciatore.I due esterni del Milan si giocheranno il posto sulla fascia destra, ma 8 anni fa erano l'uno contro l'altro al Mondiale U17 in Cile ...