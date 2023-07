a Gerry [Cardinale, proprietario del, ndr]'.però ha ribattuto: 'Non proprio a Gerry…'. Controreplica: 'Non credo che alcomandi Furlani. Fosse anche così comanda perché ...Alla residenza sanitaria per anziani 'Fondazionee Pianezza' di Casalzuigno è giorno di festa: si stappa una bottiglia speciale per Silvio De ... la passione per il. E proprio sotto la ...MidCap: De. STAR: Aeffe ; Banca Sistema ; Biesse ; Italmobiliare ; Zignago Vetro (CdA ore 10.00). Euronext: BasicNet (cdA 11.00); Caltagirone . Euronext Growth: Altea Green Power (...

Milan, Longhi: “RedBird dove ha preso tante risorse per il mercato” Pianeta Milan

Il Milan si sta muovendo sul mercato non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Saelemaekers Il futuro di Saelemaekers potrebbe essere lontano dal Milan. Il belga è sempre ...Messias Milan: avviati i contatti con il Besiktas! Le ultime. Si apre una nuova pista per il brasiliano, il club turco insiste La Turchia ha messo gli occhi sul Milan, in particolare il Besiktas. Dopo ...