Milan | Furlani sull’ottovolante | Musah a un passo

(Di sabato 29 luglio 2023) Ildopo la cessione di Tonali al Newcastle ha chiuso per l’ottavo colpo in questa sessione di mercato con l’accordo vicino perIldopo la cessione di Tonali al Newcastle ha chiuso per l’ottavo colpo in questa sessione di mercato con l’accordo vicino per. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, decisiva è stata la volontà del giocatore di provare una nuova avventura. Mancano alcuni dettagli ma i rossoneri potrebbero pagare 18 milioni più bonus il centrocampista.

Ottovolante rossonero. Ilpiazza l'ottavo botto di mercato e regala a Stefano Pioli il mediano Yunus Musah. Al Valencia ... Il lungo inserimento die Moncada si è rivelato vincente: dopo un ...Controreplica: 'Non credo che alcomandi. Fosse anche così comanda perché Cardinale gli permette di comandare. Se Maldini non andava d'accordo conok. Può starci. Ma chi dirige ...E questo lo sanno benee Moncada che da tempo spingevano per arrivare all'intesa col ... Ma non è l'unico ruolo che il nuovo innesto delè in grado d ricoprire perché può essere schierato ...

Milan, arriva l’ottavo colpo chiuso ancora una volta con un blitz di Giorgio Furlani. Vediamolo in dettaglio. Le parti si erano avvicinate in modo importante nel pomeriggio di ieri, decisivo un blitz ...Milan, dopo un sontuoso mercato in entrata (non ancora concluso), i rossoneri stanno concentrandosi sulle uscite. Vediamo chi potrebbe lasciare a breve.