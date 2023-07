Milan | Furlani | “Abbiamo investito molto nei giocatori Sullo stadio…”

Facendo riferimento ai giocatori americani delha concluso: 'Ora abbiamo un giocatore americano, Pulisic. Luka Romero ha origini messicane, Tomori ha origini canadesi'.Dulcis in fundo, ilma Moncada enon avrebbero partecipato ad aste o corse al rialzo, oltre a non aver avuto in programma alcun incontro con l'Udinese. Tutte le news sul calciomercato ...Sembra essere un po' questa la strada intrapresa dal 'nuovo'targatoe Moncada, che deciso di rompere molti degli schemi predefiniti del passato recente, a partire dalla scelta di fare ...

Milan, Furlani: "Stiamo investendo molto. Stadio Da soli" Sportitalia

Dal ritiro del Milan negli Stati Uniti giungono le parole di Giorgio Furlani, CEO dei rossoneri, intervistato da ESPN. Il dirigente rossonero ha parlato del mercato del Milan, ponendo anche gli obiett ...Il Milan è tra le società italiane più attive sul calciomercato: i rossoneri hanno messo a segno molti colpi ma gli affari non sono terminati.