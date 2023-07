(Di sabato 29 luglio 2023) Antonio Di, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'arrivo aldi Yunus

Gigio Donnarumma - Calciomercato.itIn Serie A, ildi Stefano Pioli vede in Maignan uno dei ... Il primo arrivato, per la prossima annata, è stato Di, che farà il terzo, mentre per gli ...... Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann Bisseck e Raffaele Di: con Beppe Marotta e Piero ... però, a fronte di diverse uscite: da Edin Dzeko a Romelu Lukaku passando per Marcelo Brozovic,...I tifosi dell'Inter mi hanno impressionato, soprattutto durante il derby di Champions con il: ... In porta con Dispazio a Calligaris e a Filip Stankovic (a centrocampo c'è anche il ...

Milan, Di Gennaro: “L’arrivo di Musah è ottimo. Ora un altro attaccante” Pianeta Milan

Di Gennaro sicuro: «Ecco cosa vuole fare il Milan…». Le parole dell’ex calciatore sul mercato rossonero e non solo Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e del mercato che sta fac ...Le parole dell'ex protagonista del Milan su Massimiliano Allegri hanno spiazzato tutti i tifosi: nessuno se l'aspettava.