(Di sabato 29 luglio 2023) Accoglienza e assistenza garantite, in meno di tre, a partire dallo scorso maggio, apersone, di cui 700 minori e una decina di donne in gravidanza., provenienti soprattutto dalla ...

Migranti: 15mila accolti in 3 mesi nell'ex hub di Catania Euronews Italiano

Accoglienza e assistenza garantite, in meno di tre mesi, a partire dallo scorso maggio, a 15mila persone, di cui 700 minori e una decina di donne in gravidanza. Migranti, provenienti soprattutto dalla ...Accoglienza e assistenza garantite, in meno di tre mesi, a partire dallo scorso maggio, a 15mila persone, di cui 700 minori e una decina di donne in gravidanza. (ANSA) ...