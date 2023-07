Mi sono trasferita Monica Cirinnà? Ecco la nuova vita della piddina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) "La miaadesso è qui alla fattoria. Da novembre miin Toscana, ho spostato la residenza. Produco vino, olio, conserve, marmellate, pomodori. Non da ora, lo faccio da oltre vent'anni, era il 2002 quando io e mio marito Esterino Montino abbiamo creato la Capalbio. Quello che vedete qui è il nostro ristorante rural. La cosa più bella l'ho imparata dagli indigeni Aymarà sulle Ande: la terra non si può possedere". Così, ex Parlamentare Pd e moglie dell'ex sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, presenta il suo ristorante a Capalbio.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev