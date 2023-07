Meteo | la pessima notizia per domenica 30 luglio | dove scatta l’allarme

(Di sabato 29 luglio 2023) Previsionidomani. Il mese di, che volge al termine, è stato letteralmente infernale per il nostro paese. Al Nord ci sono stati fenomeni temporaleschi che hanno messo a dura prova i cittadini, mentre al Sud il caldo è stato davvero molto afoso ed ha provocato anche alcuni incendi. Non è finita qui perchè per domanil’allarma in ben dieci città. (Continua…) Leggi anche: Caldo estremo, laper Agosto 2023: cosa succederà Leggi anche:Agosto 2023, Mario Giuliacci avverte gli italiani: ecco cosa accadrà Le previsioniper domani Dopo il fresco degli ultimi giorni, le temperature torneranno a salire a partire da domani30, in particolare nelle regioni del Centro e del ...

Ma il grido d'allarme è anche sul fronte dei pomodori e altre ortive: "La situazione è- ...che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dal moltiplicarsi di eventi......costretti a svuotare i secchioni con temperature che questa settimana - secondo le previsioni... E allora i sindacati, già sul piede di guerra con l'azienda per lagestione a loro dire non ...Le avverse condizionihanno reso complicati gli interventi di soccorso, con l'elicottero che non si è potuto avvicinare a causa dellavisibilità in cosa. Ma approfittando di una ...

Meteo: il refrigerio durerà solo pochi giorni Pessimi scenari Meteo Giornale

Il mese di Luglio più caldo degli ultimi decenni sta per giungere al termine, fortunatamente con condizioni meteo più umane. Difatti dopo quasi tre ...Pesante scoppola per l’Italia ai Mondiali di calcio di scena tra Australia e Nuova Zelanda. Una pessima chiusura di secondo tempo penalizza le azzurre di Milena Bertolini, che in cinque minuti si ...