Messaggi video rapidi è la nuova funzione di Whatsapp

(Di sabato 29 luglio 2023)ha introdotto nella sua app distica istantanea unache permette di inviare. La piattaforma di proprietà di Meta ha annunciato questa settimana lafunzionalità. Potrai registrare clip di un minuto per mostrare cosa stai facendo. Ancora una funzionalità “ispirata” dalla concorrenza di app come Snapchat e Telegram fa capolino nell’app più famosa di Meta. Come modificare idiin arrivo su, l’app distica più popolare al mondo, ha annunciato unache ...

Il servizio sta introducendo iistantanei simili a quelli di Telegram che permettono di rispondere in chat condi durata fino a un minuto. Per farlo è necessario toccare e tenere ......dal 2020 dall'associazione Differenza Donna Sono in media 150 al giorno le chiamate e i... A spiegare come funziona, in un approfondimentodi Ansa, è Maria Spiotta, responsabile del ...Nelti vediamo anche più sexy. Come ti trovi in questa nuova veste Mi sono sentita sempre ... Ancora oggi, pur essendo in vacanza, continuiamo a sentirci e a mandarcisul gruppo ...

Su WhatsApp arrivano i messaggi video stile Telegram macitynet.it

WhatsApp prende spunto da Telegram e permette adesso di mostrare ad amici e parenti le proprie attività senza dover fare necessariamente una Storia o un video simile. Il servizio sta introducendo i me ...Le novità di WhatsApp permettono agli utenti una ancor maggiore capacità di condivisione grazie ai video messaggi brevi e all'opzione HD per le immagini ...