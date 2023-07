Messa domenica 30 luglio in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di sabato 29 luglio 2023) Il programma della Santache sarà trassu30. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

... la mappa interattiva dei cestini cittadini, lain luce delle criticità e le proposte di ... In particolare con un servizio giornaliero , escluso la, nel centro storico e trisettimanale ...Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato,h 15/18). Villa Grock in ... Per 'Summer in Winter', 'Divano - Storia di un'Amicizia': commedia Improvvisata in atto unico...... domani,30 luglio, alle 11 italiane, nel giorno che precede l'apertura della Gmg. A presiederla, il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. Lasarà trasmessa in diretta ...

Sampeyre: Il card. Bertone celebra la messa a Sampeyre ... Il Corriere di Saluzzo

Dopo la frana del grande masso sospese le corse per la Grotta del Vento. Il sindaco di Fabbriche: "Già iniziati gli interventi, consapevoli dei disagi". .Sabato 5 e domenica 6 agosto, al Passo del Cerreto, si celebra il 19° anniversario delle Brigate e Divisioni Alpine. Riti alpini, allocuzioni delle autorità, messe celebrate da Monsignor Vigo e Monsig ...