Mercato Napoli | Garcia lo vorrebbe a tutti i costi per impreziosire il suo centrocampo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilè impegnato nella ricerca di rinforzi sul. Rudiapprezzerebbe e non poco Giovani Lo Celso. Calcio– Il club partenopeo è attivamente impegnato alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione, e uno dei nomi che suscita grande interesse inè Giovani Lo Celso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnicoavere il giovane argentino sotto la sua guida nella nuova avventura sulla panchina azzurra. Lo Celso, 27 anni, sembra essere il candidato ideale per rinforzare ildeldopo la partenza di Tanguy Ndombele. Con le sue doti tecniche e il suo stile raffinato, il centrocampista può vantare di essere un’aggiunta preziosa per la squadra. A ...