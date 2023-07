Mercato Milan – Di Marzio | “Attesa la risposta del Valencia per Musah”

Ultimi colpi per Furlani, Moncada e D'Ottavio che saranno in grado di concludere quasi totalmente ildelportando in dotazione a Pioli un altro centrocampista. Al momento c'è soltanto l'...- Dulcis in fundo, il. Nessun derby diqui come per Thuram, sia chiaro, anche perché, come a più riprese specificato, Moncada e Furlani non avrebbero partecipato ad aste o corse ...Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itCome anticipato da calciomercato.it, l'areadelsi prepara a mettere a segno un altro colpo in entrata: la trattativa per Musah, infatti, ha ...

Milan, offerta in arrivo per Saelemaekers | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Milan, insieme ad altre squadre di Serie A è stata battuta dall'Inter che ha messo a segna un gran colpo a centrocampo.La Serie A si è mossa poco sul calciomercato in entrata se si applica un paragone con le numerose operazioni in uscita che abbiamo visto finora. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha c ...