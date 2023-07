Meloni “L’Italia è affidabile e credibile”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “E’ successo, banalmente, che sono stata, anticipata da una propaganda falsa che aveva raccontato l’ipotesi di un governo a guida centrodestra, a guida, come un disastro sul piano della tenuta dei rapporti internazionali, sul piano della tenuta economica per, sul piano, diciamo così, della tenuta delle istituzioni e della nazione. Poi però nella realtà, quando non si può più mistificare – perchè i fatti contano più del racconto che si fa di quei fatti – quello che è emerso è che l’ipotesi di un governo a guida centrodestra con GiorgiaPresidente del Consiglio era l’ipotesi di un governo serio, di un governo che sa stare nei contesti multilaterali, di un governo, che pone con determinazione il tema dei suoi interessi nazionali senza ...