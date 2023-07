Meloni incontra Biden | un' ulteriore prova di subalternità | Italia ancora succube di Washington

... mentre il presidente russo Vladimir Putini leader africani a San Pietroburgo per il ... In tempi "difficili sappiamo chi sono gli amici", diceprima del bilaterale con Biden. E ...... incarna questa doppia e distante dimensione di attivismo che a livello teorico sinell'... il governosi era distinto fin dall'inizio per il suo atteggiamento di "non - fare" , ......della nostra Presidente del Consiglio giunta finalmente anche alla Casa Bianca peril ...da parte dei sindaci e delle opposizioni nell'ulteriore rinnovato silenzio della Presidente. ...

Washington, Meloni incontra Biden: "Relazioni Italia-Usa forti oltre il colore dei governi" TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Dichiarazioni sparse e tutte univoche: questo governo è successo. E certo, se a dirlo è il suo capo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del suo primo viaggio negli Stati Uniti. La p ...