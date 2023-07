Meloni chiude la visita ufficiale negli Usa | Abbiamo dimostrato di essere affidabili

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - "Io ero anticipata da una propaganda falsa, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro della tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica e delle istituzioni. Ma nella realtà quello che è emerso è un governo serio, affidabile, credibile, che pone con determinazione il tema dell'interesse nazionale, senza dimenticare gli interessi nazionali degli altri". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in una intervista a Sky Tg24 rilasciata nell'ultima giornata dellaa Washington. "Pongo delle questioni di interesse dell'Italia ma cercando anche punti di convergenza con gli interessi degli altri. Quando poniamo il tema del Mediterraneo e dell'Africa - ha spiegato - questo non riguarda solo l'Italia ma riguarda il ruolo dell'Occidente. E i nostri partner vedono che siamo ...