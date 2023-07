Meloni alla Casa Bianca è un momento storico non solo per l’Italia | ma anche per la destra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 luglio 2023) Un ulteriore traguardo “” che Giorgiamette nel suo personale “depositum” è ora quello della prima volta di un presidente del Consiglio diche varca la. E – altro test positivo dentro il test – quello di una premier dellache incontra un presidente americano liberal, progressista: insomma di sinistra. Non pensatelo come un dato da poco: èdal punto di vista della. Per una serie di ragioni. Missione di successo della premier La prima è certamente il successo della missione riconosciuto a Giorgia: si è mossa con disinvoltura epari con Biden; maal congresso Usa, con i leader di Gop e Democratic Party. E ...